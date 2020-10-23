"Укрзализныця" возобновила пятидневную рабочую неделю для 16 тыс. сотрудников
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Так, правление "Укрзализныци" приняло решение вернуть полную рабочую неделю с 1 ноября этого года еще для более 16 тыс. железнодорожников - представителей рабочих профессий.
В частности, решение касается рабочих производственных подразделений региональных филиалов и филиалов АО "Укрзализныця", оплата которых тарифицируется, машинистов-инструкторов бригад специального самоходного подвижного состава, инструкторов крановых бригад и других.
Вместе с тем, ранее в полный режим работы уже были выведены работники, задействованные в выполнении комплексов работ по текущему содержанию и ремонту колеи, искусственных сооружений.
Также восстановлен полный режим работы для работников, имеющих статус родителей-одиночек и воспитывающих несовершеннолетних детей и работников, которым осталось до выхода на пенсию по возрасту три года и меньше.