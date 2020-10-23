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Они имеют хороший опыт возобновления доверия, - Резников о привлечении священников на переговоры по Донбассу

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Они имеют хороший опыт возобновления доверия, - Резников о привлечении священников на переговоры по Донбассу
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил, зачем представителей религиозных организаций хотят привлечь к работе в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, священники имеют хороший опыт в возобновлении доверия.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом Резников заявил на форуме по безопасности в Киеве.

"Вы же понимаете, что сложные переговоры подразумевают, в том числе, сложные диалоги. Одна из задач на повестке дня - это снижение уровня страха в обществе и возобновление доверия. Представители церквей имеют хороший опыт ведения таких переговоров, общения с людьми, для того, чтобы помочь наладить инклюзивный внутренний диалог", - сказал он.

По его словам, это хорошая идея, и пока правительство имеет позитивную реакцию от представителей конфессий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российскому священнику, который допрашивал украинских военных в оккупированном Донецке, объявлено о подозрении, - СБУ

Топ комментарии

  • Дорогой Я
    Байрактары имеют гораздо лучший опыт "возобновления доверия"...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Що тепер з Мацковського Паханата будут миротворців ліпити !!)))
  • NonCFist
    _Что. Ты. Пля. Несёшь? ****! Они имеют хороший опыт возобновления доверия, - Резников о привлечении священников на переговоры по Донбассу - Цензор.НЕТ 1765 У кого ты доверие заслужить хочешь, у оккупанта?! Или внушаешь что это на Украину т. н. республики напали?
    Зелёный $бан!
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