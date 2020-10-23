Договариваемся об обмене в первой волне 10 человек, нуждающихся в медицинской помощи, - Резников

Украина подала списки на обмен удерживаемыми лицами и рассчитывает на возможность скорейшего освобождения первых десяти граждан, нуждающихся в медицинской помощи.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день мы находимся в режиме переговоров. Украинская сторона подала списки по четырем категориям на имя соответствующего модератора ОБСЕ. И сегодня стоит вопрос об одной из возможных первых волн из 10 человек, которые особенно нуждаются в освобождении в связи с определенными медицинскими показателями. Мы надеемся, что оккупационный режим, который работает под крышей Российской Федерации, все же завершит свои формальные вещи. Поэтому есть шанс, что мы дойдем до нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц", - сообщил Резников.

Он отказался называть фамилии упомянутых 10 человек и подчеркнул, что временные рамки обмена предсказать сложно.

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"К сожалению, в ОРДЛО используют людей в качестве заложников для того, чтобы в переговорах максимально выторговать по другим позициям", - пояснил вице-премьер.

Резников заверил, что контакты в сфере безопасности и гуманитарном аспектах в рамках ТКГ происходят постоянно.

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