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Рейдеры попытались захватить онлайн-площадку, предоставляющую доступ к системе публичных закупок, - прокуратура

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Рейдеры попытались захватить онлайн-площадку, предоставляющую доступ к системе публичных закупок, - прокуратура
В украинских медиа появилась новость о расследовании Киевской прокуратурой попытки рейдерской атаки на одну из аккредитованных площадок в системе публичных закупок Prozorro. В частности, в публикациях говорится, что угрозы работе системы публичных закупок Prozorro в настоящее время нет. Также некоторые медиа распространили новость о том, что произошла попытка рейдерской атаки на систему Prozorro.

Как передает Цензор.НЕТ  сайт Prozorro опубликовал разъяснения по этому вопросу.

В сообщении отмечается: "В действительности никакой угрозы безопасности электронной системы Prozorro нет и никогда не было, а сама система публичных закупок вместе с государственным предприятием "Прозорро" на 100% принадлежит государству. ГП "Прозорро" подчиняется Кабмину.

Система Prozorro построена по двухуровневой системе: есть центральная база данных и модуль аукционов, которые администрирует ГП "Прозорро". А есть аккредитованные частные площадки, которые создают пользовательский интерфейс и предоставляют клиентам поддержку. Собственно, такая разветвленность системы как раз делает любые несанкционированные вмешательства в электронную систему и базу данных невозможными.

Итак, площадка, о которой идет речь в публикациях в СМИ - это частная компания, которая среди прочего предоставляет услуги по доступу к системе публичных закупок Prozorro. В то же время она не входит в Prozorro, не является одним из сайтов Prozorro. Ситуация с 2017 года, о которой сообщила прокуратура, не имеет никакого отношения к государственному предприятию "Прозорро", которое на 100% принадлежит государству (Кабмина).

Также на Цензор.НЕТ: СБУ осуществило рейдерский захват урожая немецких инвесторов - заявление ООО "Капитал-Агроинвест". ДОКУМЕНТ

Рейдеры попытались захватить онлайн-площадку, предоставляющую доступ к системе публичных закупок, - прокуратура 01

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  • Ned Stark
    А чому компанія Держзакупки.онлайн виявилася приватною???
  • Стрелок
    на прямом, экспрессо и пятом порох разносит бедосика на шматки
  • Татьяна Лайф
    Как интересно. Я считала, что это государственная платформа
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