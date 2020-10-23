Дело Стерненко начали рассматривать в суде по сути

Приморский райсуд Одессы 23 октября начал рассматривать по сути дело Сергея Стерненко. Активиста обвиняют в убийстве Ивана Кузнецова, который скончался в мае 2018 года после нападения на Стерненко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Судебное разбирательство началось с объяснений Стерненко в произвольной форме. Обвиняемый пояснил, что это был уже третье нападение за несколько месяцев, и он опасался за свою жизнь и безопасность.

Именно этим Стерненко объяснил и покупку ножа, и то, что он достал нож, когда увидел, как ночью к нему приближаются двое мужчин.

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"Как только они начали проходить мимо, то начали наносить мне удары по голове. Первый удар был снизу, попал в правый висок, затем сразу в левый висок. Я начал отмахиваться хаотично ножом, чтобы они не подошли ко мне ближе. В то момент нападение прекратилось, и они стали бежать. Я замер на месте на несколько секунд, был в шоковом состоянии, и увидел, как один из нападавших, убегает, держась за бок. Я потерял его из виду на 5-7 секунд, подумал, что он может сбежать, и его не будет искать полиция", - рассказал Стерненко.

По словам Стерненко, когда он подбежал к Кузнецову, тот уже упал.

"Я дважды прокричал ему: зачем вы на меня напали. Он сказал, что они ошиблись и что ему нужна медицинская помощь. Я достал мобильный телефон и вызвал ему скорую - сказал, что есть человек с ранением и ему нужна медицинская помощь", - рассказал Стерненко.

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Стерненко отметил, что не планировал нападать на мужчин - он был вместе с девушкой, в руках нес пакет с продуктами, ключи от подъезда и стабилизатор для мобильного телефона.

Следующее заседание запланировано на 29 октября и будет посвящено изучению доказательств дела.