Зеленский призвал Шмыгаля усилить поддержку лиц с инвалидностью в условиях пандемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и поручил ему усилить поддержку лиц с инвалидностью в период пандемии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе президента.

"Одним из наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые страдают от пандемии COVID-19, являются люди с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью. Они уже имеют существенный уровень потери здоровья, и для них пандемия означает увеличение риска для жизни и появление еще больших осложнений", - отмечается в письме.

Зеленский подчеркнул, что лица с инвалидностью еще до пандемии имели проблемы с доступом к медицинской помощи, а коронавирус еще больше актуализировал этот вопрос.

"Прошу вас, уважаемый Денис Анатольевич, принять меры по усилению поддержки людей с инвалидностью в период пандемии и минимизации ее последствий для них", - говорится в письме.

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