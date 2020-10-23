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Сторонника НВФ "ДНР", призывавшего к созданию "Новороссии", суд отпустил на испытательный срок, - СМИ

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Сторонника НВФ "ДНР", призывавшего к созданию "Новороссии", суд отпустил на испытательный срок, - СМИ
Киевский райсуд Одессы приговорил к испытательному сроку мужчину, который регулярно призывал в соцсетях поддерживать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР" и призывал к созданию на юго-востоке Украины "Новоросии".

Решение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

Суд установил, что мужчина с января 2014 года через соцсети распространял фейки о том, что украинская власть "уничтожает русских". Он призывал жителей Одесской области поддержать террористические организации "ДНР" и "ЛНР" и создать "Новороссию". Также он неоднократно призывал поддержать НВФ "ДНР" финансово.

На суде обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, но от отбывания наказания освободили на три испытательных года. В течение этого времени он должен периодически являться в органы пробации для регистрации.

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Топ комментарии

  • Степан Иванов 8d06009e
    Так зато рифмастер сидит, да зебилы?!
  • Сергей Титаренко 7980c65d
    Правильно, а кто порвет бумажку зеленого змея с пятью вопросами, того за хулиганку на 3 года зону грызть
  • Cob Cer
    По ходу в Украинских судах судят российские судьи.
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