Украина обсуждает с Турцией совместное строительство корветов для ВМСУ, - Уруский

Украина ведет переговоры с Турцией о совместном строительстве новых корветов для ВМСУ. Речь идет о турецком проекте, который будет локализован на украинских предприятиях.

Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

"Первый корвет может быть изготовлен с нашим участием на территории Турции, а все последующие уже будут изготавливаться на украинском предприятии. Здесь у нас в Украине, а не в Турции. Это принципиальное условие", - подчеркнул Уруский.

При этом чиновник пояснил, что детальных переговоров, по этому проекту с турецкой стороной пока не было, однако подтвердил информацию об определенной заинтересованности Министерства обороны Украины в турецких корветах.

Также министр отметил тяжелое положение украинской судостроительной отрасли.

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"У нас ситуация действительно очень критическая в кораблестроительной отрасли. На сегодня, у нас, в концерне "Укроборонпром", фактически два государственных предприятия осталось, имеющих отношение к кораблестроению", - сказал Уруский.

Он пояснил, что одно из них это конструкторское бюро (ДПЦК), а второе - ГП "Николаевский судостроительный завод", который из-за большого количества проблем скорее можно назвать судоремонтным. Практически все другие частные кораблестроительные предприятия, наряду с наибольшим - ЧСЗ (на котором собственно когда-то и началось строительство украинского корвета) тоже в достаточно тяжелом состоянии.

"На сегодня, я так понимаю, Министерство обороны не видит целесообразности продолжения строительства корвета в своих интересах. Зато рассматривается вопрос - это уже предмет переговоров, если будет принято окончательное решение по Турции - то каким образом использовать те наработки, которые были по нашему корвету, к строительству корвета несколько иного класса", - отметил Уруский.

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"Предприятие которое реально развивается сегодня, это "Нибулон". Которое действительно может служить базой на сегодня. Где мы реально можем делать локализацию и относительно производства ракетных катеров и по строительству тех же корветов", - подчеркнул вице-премьер.