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Украине пока рано вступать в НАТО, - генерал армии США в отставке Ходжес

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Украине пока рано вступать в НАТО, - генерал армии США в отставке Ходжес
Грузия готова уже сейчас присоединиться к НАТО, а Украине еще предстоит "пройти определенный путь". Пока наша страна должна продолжать усиливать интеграцию с Альянсом.

Такое мнение на Специальном Киевском форуме по безопасности озвучил американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Я верю, что в конце концов Украина станет членом НАТО. Я верю, что Грузия должна стать уже сейчас членом НАТО. Но в случае с Украиной надо еще подождать, пройти еще определенный путь. Украина должна продолжать идти, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО", – сказал он.

В этой связи Ходжес считает, что страны НАТО не должны признавать оккупации Россией Крыма и части Донбасса.

Также на Цензор.НЕТ: Украина ожидает, что вопрос членства в НАТО Будет включен в Стратегию Альянса-2030, - вице-спикер Кондратюк

Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Перевожу. Для полшестого и 73% рано. Остальным уже в самый раз. Украине пока рано вступать в НАТО, - генерал армии США в отставке Ходжес - Цензор.НЕТ 3882
  • yuri sheyko
    Уже 30 лет Зе не даёт нам вступить в НАТО.
  • Сергей Титаренко 7980c65d
    Это все логично, когда у нас народ выбирает героя сериала с олигархического канала 1+1. Тут нужна эволюция населения, а для этого нужно время. Хотя когда смотришь нашу историю плакать хочется..... вся надежда на пассионарное меньшинство - 25%
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