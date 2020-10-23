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Политика США в отношении Украины не изменится после выборов, - экс-посол Хербст

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Политика США в отношении Украины не изменится после выборов, - экс-посол Хербст
Независимо от результатов выборов в Соединенных Штатах через 2 недели, политика Вашингтона по отношению к Украине вряд ли серьезно изменится.

Такое убеждение выразил во время Специального Киевского форума по вопросам безопасности посол США в Украине в 2003-06 годах, директор Центра Евразии Атлантического совета Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Думаю, наша внешняя политика будет такой же, независимо от того, кто выиграет предстоящие выборы", - сказал Хербст.

Он отметил, что люди в администрации Дональда Трампа, большинство республиканцев в Конгрессе вполне осознают опасность недружественной внешней политики Кремля, политики вмешательства во внутренние дела США. И напомнил, что нынешний президент за время своей каденции поддерживал и даже усиливал санкции против России и одобрил поставки летального оружия, Javelin, Украине (что отказывался делать его предшественник Барак Обама).

С другой стороны, все помнят неудачную попытку Трампа затянуть украинского лидера Владимира Зеленского во внутриполитические американские процессы, что навредило обоим политикам.

Что касается Джо Байдена, то он, по мнению Хербста, в случае избрания президентом, не просто будет продолжать нынешнюю политику, а продвигать её более настойчиво.

Продолжение поддержки Украины соответствует национальным интересам США, отметил дипломат. Несмотря на некоторые проблемы в отношениях между двумя странами в прошлом году, сейчас всё стабилизировалось, убежден он.

Что касается Зеленского и его команды, то у них, по словам экс-посла, есть альтернатива: или следовать в фарватере Кремля, или делать всё необходимое для поддержки Запада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине следует сохранять свою политику в отношении поставок воды в оккупированный Крым, - Хербст

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Нас більш цікавить не це , а те щоб політика відносно паРаші стала ще жорсткішою . Политика США в отношении Украины не изменится после выборов, - экс-посол Хербст - Цензор.НЕТ 7498 .
  • Олег Тихонов 055f40a1
    Если рыжего подкацапника попрут то как раз изменица.
  • Марк Ролевский
    Во всяком случае Байден очень конкретно через все мировые СМИ уже заявил, что если он, Байден, станет президентом США , то на самом деле нехилые санкции Обамы, которые продолжаются уже почти 7 лет после аннексии кацапией Украинско-Крымскотатарского Крыма, то они для кацапов покажутся просто красивыми российскими грибочками среди российских бярёзак на бярягу масква-реки.
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