Суд приостановил решение Нацсовета ТРВ о лишении лицензии на вещание "Прямой FM"

Шестой апелляционный административный суд на заседании 22 октября рассмотрел апелляционную жалобу и приостановил решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии "Прямой FM" до момента вступления в силу решения суда по этому делу.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает телеканал "Прямой".

"Данные меры обеспечения обезопасят ООО "Телеканал "Прямой" от негативных последствий лишения соответствующей лицензии (даже временного), а следовательно и от отсутствия вещания на соответствующих частотах и позволят исключить исполнение обжалуемого решения до момента рассмотрения судебного спора, а также сделают невозможным возникновение дальнейших судебных споров и минимизируют возможные негативные последствия для сторон спора после решения данного дела по существу", - отмечают на телеканале.

В то же время существует риск того, что Нацсовет телерадиовещания проведет конкурс на вещание с использованием частот, которые раньше использовал ООО "Телеканал "Прямой".

"Удовлетворение ходатайства об обеспечении административного иска не является решением спора по существу, а является лишь ограниченным во времени мероприятием избежания негативных последствий для радиостанции "Прямой FM" и ее слушателей, которые могут быть вызваны явно неправомерным поведением Национального совета, а также является механизмом обеспечения надлежащего исполнения решение суда по данному делу в случае удовлетворения иска, поскольку существует обоснованный риск, связанный с возможностью проведения Национальным советом конкурса на частоты радиостанции "Прямой FM", - считают на телеканале.

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В случае удовлетворения иска радиостанция будет вынуждена подавать иск об отмене результатов конкурса, что потребует значительных усилий, времени и затрат.

Таким образом, непринятие мер обеспечения по данному делу с высоким уровнем достоверности приведет к новым судебным спорам и сделает данный процесс не эффективным и безрезультатным.

Как сообщалось, 3 сентября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об аннулировании лицензии "Прямой FM" в шести городах Украины.

Представители "Прямого" обратились в Окружной административный суд Киева с иском об отмене соответствующего решения Нацсовета.