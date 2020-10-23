Апелляционный суд отказал Юре Енакиевскому, который требовал, чтобы его не называли "смотрящим" Януковича, - Лещенко

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Юрия Иванющенко, известного также как Юра Енакиевский. Истец пытался добиться, чтобы Сергей Лещенко не называл его "смотрящим" и не сообщал что в отношении него "проверяется информация на предмет финансирования подвоза титушек".

Об этом бывший журналист, а теперь член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Марафон длиной четыре с половиной года подходит к концу. Я со своим замечательным адвокатом Романом Васильняком в очередной раз победил одиозного соратника Януковича и экс-нардепа Юрия Иванющенко. И, похоже, это уже окончательно", - написал Лещенко.

Тяжба Иванющенко с Лещенко длится с апреля 2016 года.

"Хотя они сами подали иск, но поняли, что не могут "порешать", и поэтому представители Иванющенко всячески пытались срывать заседания в апелляции. Поэтому слушания откладывались 3 раза по разным причинам неявки именно истца (который скрывается в Монако) и его представителей", - отметил Лещенко.

Экс-журналист надеется, что сегодняшнее решение будет окончательным.

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