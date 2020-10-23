Притула подписал Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией ОСМД Киева

Кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула встретился с представителями Ассоциации ОСМД столицы. Политик и члены Ассоциации подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт кандидата в мэры.

Документ ориентирован на всестороннее развитие объединений совладельцев многоквартирных домов в Киеве.

В частности, в Меморандуме говорится о поддержке и развитии софинансирования капитальных ремонтов и мероприятий по энергоэффективности в многоквартирных домах. В том числе, предлагаются пути увеличения финансирования направленных на это программ.

Документ предусматривает создание единого реестра, который вместит все данные БТИ, технических проектов и обследований зданий в Киеве. Также - совершенствование механизма оформления права собственности земельных участков придомовых территорий совладельцами квартир.

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Также, в документе говорится о поддержке создания новых ОСМД в городе.