Данилов: СНБО не может повлиять на "телеканалы Медведчука" из-за демократии и свободы слова

Совет национальной безопасности и обороны владеет информацией о состоянии медийного пространства страны, но не будет вмешиваться в деятельность телеканалов, даже если в их адрес звучат обвинения в антиукраинской риторике.

Об этом во время специального Киевского форума по вопросам безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я так же, как многие патриотически настроенные граждане, очень хотел бы, чтобы многие каналы (с сомнительными владельцами и редакционной политикой. - Ред.) в нашей стране не работали. Но есть демократия, есть свобода слова, и разные вещи, которые сегодня, к сожалению, не дают возможности так брать и с плеча решать те или иные вопросы. Есть процедурные вопросы, мы их должны проходить", - заявил Данилов.

Он также заверил, что в полной мере владеет информацией о ситуации в информационном пространстве Украины.

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"Мы каждый день получаем информацию о состоянии медийного пространства нашей страны. Конечно, у нас есть свое видение этого процесса, но есть демократия", - пояснил секретарь СНБО.