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"Слугу народа" Корниенко выписали из больницы после COVID-19

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"Слугу народа" Корниенко выписали из больницы после COVID-19
Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко выписали домой на больничный после 16 дней в Александровской больнице.

Об этом политик сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 20 октября, меня выписали из больницы, где я находился 16 дней, переведя на домашний больничный", - написал он.

О болезни Корниенко стало известно 1 октября. Тогда политик сообщил, что из симптомов у него только температура, а оба теста, ПЦР и экспресс, показали негативные результаты.

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    О, ***! Как слуг народа лечат. А мне таблеток от трипера на 5 дней прописали, кислоты лифенаминовой что бы не сгорел от температуры и аскорбинку, все это за личные средства ни копейки никто не дает и сказали лижи **** дома и не высовывайся за пределы квартиры, каждый день звони врачу и напоминай что ни здох, а по истечении 14 дней после подтвержденного КОВИДа можешь идти на все четыре стороны. В поликлинику можешь не приезжать. Но зато 5 раз спрашивали присылать ли "космонавтов" с урной на выборы? Падлы! Вот *** всё лечение от ковида. Лично на себе это испытал. А по телевизору по ушам лохторат страшат та рассказывают сколько бабла выделили да скольким помощь оказали... Пилят бабло твари даже не останавливаются!
  • Jorge Dusiao
    Ну невже нема що обговорювати ніж стан цього непотрібу. Ганьба.
  • Nataliia Radchenko
    Будь здоровий и животик убирай ... Без твоих ЗЕзашкваров скучновато.
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