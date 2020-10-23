"Слугу народа" Корниенко выписали из больницы после COVID-19

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко выписали домой на больничный после 16 дней в Александровской больнице.

Об этом политик сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 20 октября, меня выписали из больницы, где я находился 16 дней, переведя на домашний больничный", - написал он.

О болезни Корниенко стало известно 1 октября. Тогда политик сообщил, что из симптомов у него только температура, а оба теста, ПЦР и экспресс, показали негативные результаты.

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