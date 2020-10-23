Новости

Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий. ДОКУМЕНТ

6 88849
Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке "Азов", - Билецкий. ДОКУМЕНТ
Печерский районный суд Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову открыть уголовное дело против народного депутата из ОПЗЖ Ильи Кивы за лживое заявление о полке "Азов".

Об этом в Телеграм сообщил Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что Кива - это ватный дегенерат со справкой из психиатрической больницы, который способен говорить любые глупости - ни для кого не новость. Новость - это то, что в стране, где идет война, генпрокурор не реагирует на клевету против боевого подразделения НГУ. Видимо, для нее и ее руководства унижение достоинства военных, которые защищают страну, является нормальной ситуацией.

Теперь отреагировать на ложь Кивы о "Азове" Венедиктову обязывает суд. А мы в свою очередь сделаем все, чтобы довести это дело до логического конца", - написал Билецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы должны отреагировать на создание в Украине парамилитарной организации Кивы, – Билецкий

Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке Азов, - Билецкий 01

Суд обязал Венедиктову открыть дело против Кивы за лживое заявление о полке Азов, - Билецкий 02

Читайте: Билецкий о суде над патриотами в Харькове: Мы переводим это дело в Киев

Топ комментарии

  • Alexey Lexx
    Эти "орлы" спасли Мариуполь и сдержали кацапов на юге,шмара ты ватная
  • vlad semenin 155536ec
    Кива тоже в правом секторе состоял и даже в зону ато выезжал за корочкой убд ,но видимо мало платили ,мертвечук побольше даёт
  • Александр Гетштейн 65c856cc
    Простые ребята и спасали, пока ******** и его столичное мясо, которое ближе 500 км к передовой и не доезжало, валили Пороха, прекрасно зная, к чему это приведёт.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости