Возможно, казармы и спортивные арены через несколько недель придется переоборудовать в госпитали, - Арахамия
Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Те прогнозы, математические модели, которые показывают врачи-инфекционисты, они просто ужасающие. И вполне возможно, что мы уже через несколько недель придем к тому, что все-таки эти спортивные арены, где сейчас проходят какие-то концерты, те же самые казармы, которые, возможно, придется освобождать, - станут этими госпиталями для изоляции, и так далее. Такие риски действительно существуют", - сказал Арахамия.
"Слуга народа" призвал мэров и представителей местной власти не устраивать накануне выборов агитационные концерты и массовые мероприятия, потому что это в итоге может привести к протестам.
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"В конце обычный народ на улице разбираться не будет, какая доля вашей вины, какая доля нашей вины. И будут абсолютно правы. И улица скажет свое", - подытожил он.