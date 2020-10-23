Трамп о переговорах по Нагорному Карабаху: Мы видим по-настоящему большой прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении существенного прогресса в переговорах по решению карабахского конфликта.

Об этом он сказал он журналистам в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсуждаем это, мы работаем с Арменией... Посмотрим, что произойдет, мы сейчас видим по-настоящему большой прогресс", - сказал Трамп.

Он напомнил, что в США проживает множество людей с армянскими корнями.

"Они очень хорошие люди", - добавил лидер США.

В пятницу глава Госдепа Майк Помпео провел переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. Американская сторона не сообщала о результатах этих встреч.

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