Новости • Агрессия России против Украины

Трамп о переговорах по Нагорному Карабаху: Мы видим по-настоящему большой прогресс

5 54247
Трамп о переговорах по Нагорному Карабаху: Мы видим по-настоящему большой прогресс
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении существенного прогресса в переговорах по решению карабахского конфликта.

Об этом он сказал он журналистам в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсуждаем это, мы работаем с Арменией... Посмотрим, что произойдет, мы сейчас видим по-настоящему большой прогресс", - сказал Трамп.

Он напомнил, что в США проживает множество людей с армянскими корнями.

"Они очень хорошие люди", - добавил лидер США.

В пятницу глава Госдепа Майк Помпео провел переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. Американская сторона не сообщала о результатах этих встреч.

Также на Цензор.НЕТ: Пашинян считает, что ввод российских "миротворцев" в Нагорный Карабах мог бы стать компромиссом

Топ комментарии

  • Андерсен a4cbf7de
    У Трампа все Супер превосходно, огромный прогресс, неимоверные достижения. И супер пупер вакцину уже создал, И супер пупер оружие, и Ким прекрасный парень и с путиным договорился и .. и.... и... да чего не коснись.. Ну и конечно он сам это богом посланный супер герой космического планетарного масштаба , главное светило мировой истории.. Дурко самовлюбленное и шут гороховый. Позорище для Америки.
  • Maxim Ak-Murza
    Мы тоже видим большой прогресс. Азербайджанская армия уже в 15 км от Лачина. На юге вышла к границе с Арменией. Следющий удар - по Шуше.
  • Sergii Ustim
    Прогресс у Азербайджанских ВС действительно большой, или может Баку тоже перестать стрелять?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости