Начальник Харьковского университета Воздушных Сил Туринский отстранен на время расследования причин авиакатастрофы под Чугуевом, - Минобороны

До окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш генерал-майор Александр Туринский отстранен от выполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Продолжается работа комиссии Министерства обороны Украины по техническому расследованию катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области и правительственной комиссии во главе с вице-премьером, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.