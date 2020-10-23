Резников: Говорить о плане возвращения Крыма преждевременно

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что говорить о конкретном плане возвращения Украине Крыма пока преждевременно, но сделан важный шаг, что этот вопрос возвращается Украиной в повестку дня.

Об этом Резников сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы хотел сделать акцент на том, что на сегодняшний день звучит возвращение вопроса Крыма в повестку дня. Я хочу нам всем напомнить, что с 2014 года, когда произошла оккупация Крыма и Севастополя, и просьба не называть это аннексией, к сожалению, даже в Нормандском формате, и соответственно, что было записано в политико-дипломатических договоренностях, которые называются Минские соглашения, о Крыме речь не шла и не идет сегодня", - сказал он.

Резников считает, что возвращение сегодня к истории с Крымом и включение его в политическую повестку дня - это уже движение с места.

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"Сегодня звучит официально, не только из уст президента, от представителей МИД, от секретаря СНБО о том, что речь идет о создании "Крымской платформы", с привлечением не только наших друзей по Нормандскому формату – Германии и Франции, а и других стран, чтобы начать это обсуждать", - указал он.

По его мнению, говорить сегодня о конкретном плане возвращения Крыма, не имея точного понимания от партнеров Украины по этому вопросу, немного преждевременно. "Но мы говорим о том, что о Крыме мы сегодня из уст публичной власти начинаем говорить", - отметил Резников.

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