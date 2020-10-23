Лидеры нормандской четверки должны определить, где будет встречаться ТКГ вместо Минска, - Резников

Учитывая ситуацию, которая сложилась после выборов президента Беларуси, Украина готова рассмотреть другие переговорные площадки для встречи в рамках ТКГ.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По политическим соображениям Минск для Украины не является независимой площадкой. Сегодня многие страны цивилизованного мира, включая Украину, не признают результаты выборов в Беларуси. Поэтому, конечно, у нас нет доверия к той площадке и мы точно как должностные лица, не поедем в Минск", - сказал Резников и отметил, что какой будет другая переговорная площадка - будет зависеть от общего решения ОБСЕ, которая является модератором в процессе.

В то же время Резников напомнил, что ТКГ является логистической площадкой, а основные же переговоры происходят на уровне лидеров нормандского формата. "По решению именно лидеров нормандского формата мы будем определяться какой будет новая площадка для очных встреч", - подчеркнул Резников.

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По мнению министра, это может быть любой город любой страны, имеющей статус нейтральной. Среди возможных вариантов он назвал Стокгольм, поскольку Швеция будет председательствовать в ОБСЕ по январь 2021 года, или Варшаву, которая будет председательствовать после Швеции.

Напоминаем, последняя очная встреча членов ТКГ состоялась в Минске в первой декаде марта, а с начала пандемии COVID-19 ее участники контактируют в формате видеоконференции.

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