Четвертое заседание по апелляции на приговор Маркиву прошло в Милане - выступала сторона защиты. ФОТО

В апелляционном суде Милана закончилось четвертое судебное заседание по рассмотрению апелляции на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Заседание длилось с 10:00 до 21:00 по местному времени. Сегодня в суде выступала сторона защиты Виталия Маркива.

Поддержать нацгвардейца приехал глава МВД Арсен Аваков. Он заявил, что решение апелляционного суда по этому делу может быть принято в начале ноября.

"Мы сегодня представили целую кучу доказательств, сформировали системные, разложенные по фактам группы доказательств, подтверждающих абсурдность обвинения, выдвинутого против Виталия. Мы очень рассчитываем на справедливое правосудие и рассчитываем, что решение, которое будет объявлено - видимо, не сегодня, а в начале ноября - будет в пользу Виталия, и очередной гибридный удар по Украине не произойдет", - заявил Аваков.

Следующее заседание должно состояться 3 ноября.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Также на Цензор.НЕТ: Приговор Маркиву необоснованный и бездоказательный, - правозащитный центр "Мемориал" и Центр гражданских свобод





