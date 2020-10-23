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Четвертое заседание по апелляции на приговор Маркиву прошло в Милане - выступала сторона защиты. ФОТО

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В апелляционном суде Милана закончилось четвертое судебное заседание по рассмотрению апелляции на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Заседание длилось с 10:00 до 21:00 по местному времени. Сегодня в суде выступала сторона защиты Виталия Маркива.

Поддержать нацгвардейца приехал глава МВД Арсен Аваков. Он заявил, что решение апелляционного суда по этому делу может быть принято в начале ноября.

"Мы сегодня представили целую кучу доказательств, сформировали системные, разложенные по фактам группы доказательств, подтверждающих абсурдность обвинения, выдвинутого против Виталия. Мы очень рассчитываем на справедливое правосудие и рассчитываем, что решение, которое будет объявлено - видимо, не сегодня, а в начале ноября - будет в пользу Виталия, и очередной гибридный удар по Украине не произойдет", - заявил Аваков.

Следующее заседание должно состояться 3 ноября.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Также на Цензор.НЕТ: Приговор Маркиву необоснованный и бездоказательный, - правозащитный центр "Мемориал" и Центр гражданских свобод

Четвертое заседание по апелляции на приговор Маркиву прошло в Милане - выступала сторона защиты 01
Четвертое заседание по апелляции на приговор Маркиву прошло в Милане - выступала сторона защиты 02
Четвертое заседание по апелляции на приговор Маркиву прошло в Милане - выступала сторона защиты 03

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Топ комментарии

  • Костянтин Болтівець
    "європейське правосуддя" ?! Повна дискредитація правосуддя , політична справа , підкріплена меркантильними інтересами родини потерпілого .
  • Alexandr Lutsenko
    Тільки прочитав новину перше що спало на думку,на цьому буде ПіАритись чортРюкзакян.Звичайно Італія проросійська держава,але ця **** розказує про абсурдність звинувачень і справедливий суд,забувши про "звинувачення" у справі Шеремета і "справедливий" суд у справі самозахисту Стерненка.
  • Михаил Дужик
    Что мешает нашим спецслужбам обвинить любого заезжего высокопоставленного макаронника во всех смертных грехах? А потом милостиво взаимно снять обвинения. Отсутствие желания у власть предержащих постоять за страну приводит к тому, что во внешнем мире,любого из украинцев независимо от его материального положения или политических предпочтений могут безнаказанно пинать все кто угодно. От неграмотных нигерийских пиратов до утонченных итальянских вафлистов.
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