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Кличко уже месяц не может дозвониться ни Зеленскому, ни Ермаку, с мэрами никто не хочет разговаривать, - Филатов

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Кличко уже месяц не может дозвониться ни Зеленскому, ни Ермаку, с мэрами никто не хочет разговаривать, - Филатов
Руководство страны отказывается общаться с представителями Ассоциации городов Украины, которая объединяет 900 глав территориальных общин.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил городской глава Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Месяц назад Ассоциация городов Украины собрала внеочередное правление. На котором 56 мэров городов, представляя 900 мэров вообще территориальных громад по стране, проголосовали о том, что с президентом нам нужно встретиться, срочно поговорить", - рассказал он.

По словам Филатова, руководство Ассоциации не смогло связаться с руководством государства.

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"Виталий Владимирович Кличко, который является председателем Ассоциации городов Украины, не может дозвониться ни Ермаку, ни Зеленскому. С нами никто месяц даже не хочет разговаривать", - заявил Филатов.

Он предположил, что в Офисе Президента ждут результатов местных выборов, чтобы общаться уже с теми, кто на них победит.

"Ну, это ненормально. Президент должен собрать мэров и с ними поговорить. Я так понимаю, они ждут до выборов, когда, условно, кто выиграет", - сказал Филатов.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Достойное предложение шанпанЗе. Только вряд ли он тебя тут прочитает.
  • fedjka - fedjka
    чуть другое, только что набрёл на видео - вот демократично, согласись

    Латвія не церемониться! Все просто: «чемодан-вокзал-руцкіймір»

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  • Welt Schmerz
    Охмуїти влада. Якщо навіть до мерів "негоже снисходить", то народу для них взагалі не існує - так, інсектоморфи якісь повзають вулицями.
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