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США ввели санкции против российского научно-исследовательского института

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США ввели санкции против российского научно-исследовательского института
Министерство финансов США внесло в санкционного списка Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ЦНИИХМ) России.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, информация об этом опубликована на сайте Минфина США.

Причиной введения санкций стало использование в августе 2017 вредоносной компьютерной программы Triton во время хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке. У американских властей есть основания полагать, что к атаке причастен ЦНИИХМ. Институт предоставил "специально подготовленные инструменты, которые сделали эту атаку возможной", говорится в сообщении.

Внесение в санкционного списка означает, что с этим институтом гражданам и компаниям США запрещено вести бизнес.

"Российское правительство продолжает свои опасные действия в киберпространстве, направленные против США и их союзников. Наша администрация продолжит активно защищать жизненно важную инфраструктуру США от любого, кто попытается нанести ей вред", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Вот тут и кроется проблема цивилизованных людей. С дикарями надо действовать их же методами. Положить к херам всю их систему, и делать невинное лицо "этонемы", "авыдокажите". И нехай вонючая русня верещит в ООН. Настамнет и все.
  • Михайло Сергієнко
    Российский НИИ - это оксюморон!
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  • Fish Man
    США ввели санкции против российского научно-исследовательского института - Цензор.НЕТ 3051
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