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Мы в критической точке пандемии, впереди тяжелые месяцы, - ВОЗ

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Мы в критической точке пандемии, впереди тяжелые месяцы, - ВОЗ
Ситуация с COVID-19 является особенно тяжелой в Северном полушарии. Ближайшие несколько месяцев там будут очень непростыми.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации охраны здоровья Тедрос Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы находимся в критической точке пандемии COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми", - подчеркнул он.

По словам Гебрейесуса, во многих странах мира наблюдается крайне быстрое распространение вируса.

"В слишком многих странах наблюдается экспоненциальное увеличение количества случаев заболевания COVID-19, и сейчас это приводит к тому, что больницы и отделения интенсивной терапии работают на пределе возможностей", - рассказал директор ВОЗ.

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Гебрейесус обратился к руководителям стран с просьбой внедрять меры, направленные на замедление распространения инфекции.

"Мы призываем руководителей немедленно принять меры, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и сохранить основные медицинские услуги. У меня есть конкретное сообщение для тех стран, которые успешно взяли распространения COVID-19 под контроль: сейчас самое время удвоить усилия, чтобы сохранить передачу на низком уровне, быть бдительным, быть готовым выявлять случаи и кластеры инфекции и принимать быстрые меры", - сказал он.

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Директор ВОЗ призвал всех приложить максимальные усилия, чтобы не позволить вирусу снова распространиться.

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Топ комментарии

  • aquarius580 .
    Нет, ребята, вы свою партию не выиграете. Вся эта дуродэмия идёт к своему закономерному финалу.
  • юра Лонг
    любой базар это самый надежный тест там все знают и все видят он отражение самочуствия и пульс города или поселка. Так вот там все без масок и никто не болеет, а то бы знали. А ВОЗ это челядь а не ученые, причеим самозванцы на иждевении у хозяев денег. Договора между странами мира на его содержани нет.Плацебо улучшает состояние в 40% слкчаев. Значит и накручивание негатива тот же эфект дает для тех же людей. ВОЗ этого не может не знать. Эпидемиологов знищили как класс их не видно и не слышно. На слуху только политшаманы. Кавер который создал тесты и получил за них нобелевскую премию скзал,что определить болен или здоров человек тестами не возможно, тесты для иследований. Но люди не способны даже с этого его высказывания сделать выводы. Что говорит о глубоком страусино-шизоидном состоянии ума у большинства.
  • Меркава
    Шо ему сказали, то и говорит.
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