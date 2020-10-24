Белорусская оппозиционерка Цепкало отказалась озвучить позицию относительно оккупации Крыма

Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало, не стала публично говорить, признает ли, что Крым оккупирован Россией.

Свою позицию Цепкало попросили озвучить в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте по этому вопросу поговорим позже. У нас главный вопрос - освободить страну от оккупации Лукашенко", – ответила Цепкало.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ответил Цепкало, что если оппозиция Беларуси не сможет четко определиться по поводу того, что Крым и Донбасс – украинские территории, то "демократии не будет".

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия может ввести войска в Беларусь после 1 ноября, - Данилов

"Если вы не определились, что возле вас есть страна, которая так же оккупирована вашим северным соседом, как у нас – поверьте, у вас демократии не будет. Будьте готовы, что вы должны четко сказать: Крым – украинский, весь Донбасс – украинский", – подчеркнул в эфире программы Резников.

В ответ Цепкало сообщила, что Беларусь "готова быть площадкой переговоров" и подчеркнула, что главным для нее являются добрососедские отношения с обеими странами.

Также на Цензор.НЕТ: Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку белорусского народа: Нас вдохновила ваша готовность бороться. ВИДЕО

"Если бы мнение белорусского народа хоть каким-то образом помогло решить вам проблему между Украиной и Россией, мы бы, естественно, обязательно высказались. Беларусь готова быть площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией. У нас огромное количество родственников, друзей, соседей, партнеров как в Украине, так и в России. И для нас крайне важно выстроить добрососедские отношения как с Украиной, так и с Россией", – заявила она.