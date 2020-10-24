Память совершившего самосожжение ветерана Микитенко почтили в Днепре

В Днепре возле здания облгосадминистрации состоялась акция в память о ветеране войны на востоке Украины Николае Микитенко, который совершил акт самосожжения в знак протеста против действий действующей власти. В этот день исполнилось девять дней со дня его смерти.

Мероприятие инициировал ветеран войны в Донбассе, боец ​​ДУК "Правый сектор" Константин Корнев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы решили помянуть этого человека. Почему так случилось? Потому что власть отводит войска, позволяет врагу уничтожать нашу армию. И этот человек не нашла другого способа выразить свое несогласие. Это очень отчаянный поступок. Мы должны почтить этого человека", - сказал Корнев.

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К нему присоединились неравнодушные днепряне.

"Это уже было во времена совдепа: люди сознательные, достойные представлять наш народ, были вынуждены совершать самосожжение. Это крайний шаг, на который шли люди ... Этот человек сохранил свое достоинство и показал нам, что нельзя быть равнодушным. Мы не забудем этого, надеюсь, что эти люди займут достойное место в пантеоне Украины", - сказал участник акции Василий Чабанов.

Участники церемонии зажгли лампадки. Из громкоговорителя звучали украинские песни. Память бойца почтили минутой молчания.

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В течение двух часов работал "свободный микрофон": все желающие могли высказать свои мысли.

Напомним, на Майдане Независимости в ночь с 10 на 11 октября ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко совершил самосожжение. Дочь Микитенко Юлия сообщала, что мотивы его поступка сугубо политические: "Несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупацией Россией. Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить".