Память совершившего самосожжение ветерана Микитенко почтили в Днепре
Мероприятие инициировал ветеран войны в Донбассе, боец ДУК "Правый сектор" Константин Корнев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Мы решили помянуть этого человека. Почему так случилось? Потому что власть отводит войска, позволяет врагу уничтожать нашу армию. И этот человек не нашла другого способа выразить свое несогласие. Это очень отчаянный поступок. Мы должны почтить этого человека", - сказал Корнев.
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К нему присоединились неравнодушные днепряне.
"Это уже было во времена совдепа: люди сознательные, достойные представлять наш народ, были вынуждены совершать самосожжение. Это крайний шаг, на который шли люди ... Этот человек сохранил свое достоинство и показал нам, что нельзя быть равнодушным. Мы не забудем этого, надеюсь, что эти люди займут достойное место в пантеоне Украины", - сказал участник акции Василий Чабанов.
Участники церемонии зажгли лампадки. Из громкоговорителя звучали украинские песни. Память бойца почтили минутой молчания.
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В течение двух часов работал "свободный микрофон": все желающие могли высказать свои мысли.
Напомним, на Майдане Независимости в ночь с 10 на 11 октября ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко совершил самосожжение. Дочь Микитенко Юлия сообщала, что мотивы его поступка сугубо политические: "Несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупацией Россией. Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить".