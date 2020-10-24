Дело об осквернении мемориала Небесной Сотни уже расследовали и в понедельник передадут в суд
Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Оксана Блищик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, полиция Печерского района столицы завершила досудебное следствие в уголовном производстве о хулиганских действиях студента одного из киевских вузов, который справил нужду на стеллу памяти на Аллее Героев Небесной сотни.
В понедельник дело передадут в Печерский районный суд Киева.
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Такое быстрое расследование объясняется как резонансом события, так и тем, что действия подозреваемого являются уголовным проступком, который, в отличие от уголовного преступления, расследуется по упрощенной процедуре.
Напомним, ночью 22 октября на спецлинию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.
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Вскоре злоумышленника задержали. Источники Цензор.НЕТ в столичной полиции озвучили его имя и паспортные данные. Это 21-летний житель Донецка, в Киеве он учится в Государственном университете коммуникаций.
Хулиган объясняет свои действия тем, что был пьян.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко просит руководства вуза, в котором учится нарушитель, "принять меры дисциплинарного взыскания".
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