Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники

В Польше 13 октября задержали украинского моряка Алексея Быстрику, которого якобы за преступление в Чехии разыскивал Интерпол. С тех пор с ним нет связи, и родственники ничего не знают о его судьбе. Жена моряка утверждает, что тот никогда не был в Чехии.

Об этом сегодня сообщила на брифинге глава наблюдательного совета благотворительной организации "Фонд помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль" (Одесса) Светлана Фабрикант, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, в организацию обратились родственники моряка - жителя Одессы. Быстрика направлялся на работу на теплоход "Западный" в должности кадета. Посадка на судно должна была состояться в порту Клайпеды (Литва) 13 октября.

На судно моряк следовал транзитом из международного аэропорта "Одесса" в Варшаву (Польша), откуда планировался вылет в Вильнюс (Литва).

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Как сообщила его супруга Анна Быстрика, в Варшаве он был задержан, и суд постановил задержать его на 7 суток до выяснения ситуации. По телефону переводчик суда сообщил, что задержание связано с запросом правоохранителей Чехии.

Как утверждает Анна Быстрика, с тех пор связи с супругом нет, и родственники ничего не знают о его судьбе.

"Уже прошло 11 дней с момента задержания. Мы по-прежнему в неведении. За это время могло произойти все что угодно. Мы просто хотим знать, что он жив, понять, что происходит и в чем его обвиняют", - сказала супруга моряка.

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Она утверждает, что ее муж никогда не был в Чехии, а в Польше оказался впервые в октябре, так как следовал через эту страну транзитом.

Родственники говорят, что им удалось выйти на консульскую службу Украины. При этом, как рассказал брат задержанного - Валерий Быстрика, представитель посольства оказался не в курсе происходящего и заявил, что у дипломатов "много работы". По словам родственника, этой проблемой также отказались заниматься в посольстве Польши в Украине.