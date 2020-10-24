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Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники

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Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники
В Польше 13 октября задержали украинского моряка Алексея Быстрику, которого якобы за преступление в Чехии разыскивал Интерпол. С тех пор с ним нет связи, и родственники ничего не знают о его судьбе. Жена моряка утверждает, что тот никогда не был в Чехии.

Об этом сегодня сообщила на брифинге глава наблюдательного совета благотворительной организации "Фонд помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль" (Одесса) Светлана Фабрикант, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, в организацию обратились родственники моряка - жителя Одессы. Быстрика направлялся на работу на теплоход "Западный" в должности кадета. Посадка на судно должна была состояться в порту Клайпеды (Литва) 13 октября.

На судно моряк следовал транзитом из международного аэропорта "Одесса" в Варшаву (Польша), откуда планировался вылет в Вильнюс (Литва).

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Как сообщила его супруга Анна Быстрика, в Варшаве он был задержан, и суд постановил задержать его на 7 суток до выяснения ситуации. По телефону переводчик суда сообщил, что задержание связано с запросом правоохранителей Чехии.

Как утверждает Анна Быстрика, с тех пор связи с супругом нет, и родственники ничего не знают о его судьбе.

"Уже прошло 11 дней с момента задержания. Мы по-прежнему в неведении. За это время могло произойти все что угодно. Мы просто хотим знать, что он жив, понять, что происходит и в чем его обвиняют", - сказала супруга моряка.

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Она утверждает, что ее муж никогда не был в Чехии, а в Польше оказался впервые в октябре, так как следовал через эту страну транзитом.

Родственники говорят, что им удалось выйти на консульскую службу Украины. При этом, как рассказал брат задержанного - Валерий Быстрика, представитель посольства оказался не в курсе происходящего и заявил, что у дипломатов "много работы". По словам родственника, этой проблемой также отказались заниматься в посольстве Польши в Украине.

Топ комментарии

  • Макс Полиграф
    "у дипломатов "много работы" - сигареты дипломатической почтой возят? Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
    Гражданин страны пропал, найти его их первейшая обязанность Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
    Как то будучи в Чехии помогал человеку восстановить потерянные документы - так вот, все чешские службы отработали на 5+, хотя день был предпраздничный, и с обеда все уже разошлись по домам - но украинское консульство показало себя полным гавном! Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 8691
    Вплоть до того, что после получаса матюков выпустили нас из здания консульства (особняк), закрыли за нами двери - а выйти с территории мы не можем! Ворота (калитка) тоже закрыты! Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 2425 15 минут стучались обратно в двери, чтобы иметь возможность выйти с территории! Бо паньство уже село в консульстве бухать в честь праздника Украинского моряка Быстрику задержали в Польше якобы за совершенное в Чехии преступление, с ним нет связи, - родственники - Цензор.НЕТ 1153
    Хоть дело было еще до Майдана, но не думаю чтобы что-то поменялось в их стиле работы.
  • Siera-Zulu
    Якась дивна від початку історія.
    Якщо його розшукує Інтерпол, то чому сім'я не звернулись в украінське бюро інтерполу щоб хочаб підтвердити що той «перекладач суду» каже?
    Як його випустили з Украіни, якщо він у розшуку? Украіна ж теж в інтерполі.
    Що за компанія його наймала кадетом, вони ж несуть відповідальність.
    Що це за судно таке, «Западний»???? Звучить як кацапське. Зазвичай комерційні судна таких назв не мають. Ця назва звучить як назва військового кацапського корабля.
    Підсумок: чувак, на фото явно дорослий, жінка вже є, не кадетського віку, з якогось дива іде кадетом на якесь дивне судно. Він в розшуку, але украінські прикордоники дозволяють йому залишити краіну. А Польщі він зникає, на зв'язок не виходить. Консульство про нього нічого не нає.
    Блискуче.
  • Огусто
    Вот жёлтый лист,кружась,слетает с клёна,
    Ложится на пожухлую траву,
    Ещё недавно был тот лист зелёным
    И нес с восторгом всякую ботву.
    Судьба у листьев разная бывает:
    Лист фикуса - ухоженный,в горшке,
    С берёзы - в бане к жопе прилипает,
    Дубовый лист гербарий украшает,
    Лавровый же - и в супе, и в венке.
    Но все они заканчивают просто:
    Их топчут люди,черви их жуют
    И зелень вдруг становится компостом,
    И вот уже для организмов роста
    Их в виде удобрений продают.
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