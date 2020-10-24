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Наемники РФ два раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ВСУ без потерь

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Наемники РФ два раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ВСУ без потерь
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

"За прошедшие сутки, 23 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов не было", - отметили в штабе.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

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Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных сил и спасатели Госслужбы по ЧС ликвидировали пожар вблизи Станицы Луганской и локализовали очаги возгорания недалеко от населенного пункта Лопаскино.

"С начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - добавили в штабе.

Наемники РФ два раза нарушили перемирие за минувшие сутки: в ВСУ без потерь 01

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  • Ksenia VB
    Чергова звіздьож від Зеленського.
    Його хлопчик з Одеси сам же здав дурнувате перемир'я гаранта, яке заборонило нашій армії стріляти.
    Хай буде тиша, так подумав зе - у вільній економічній зоні всім вистачить по кілька мільярдів, ну окрім дурних українці, які собі обрали оце замість гаранта.
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
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  • Gal
    А що, пострілюють? Та неправда! віфсьоврьотє! Он сам Бубочка каже, що пєрєиіріє!
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