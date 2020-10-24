ГБР в день выборов открывает "горячую линию" для сообщений о нарушениях

В день проведения местных выборов 25 октября в Государственном бюро расследований будет работать телефонная "горячая линия" для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ГБР.