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Саакашвили поддержал назначение Ентиса главой Гостаможслужбы

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Саакашвили поддержал назначение Ентиса главой Гостаможслужбы
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили одобрил временно назначенного правительством начальника Государственной таможенной службы Евгения Ентиса вместо уволенного Андрея Павловского.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ положительно отметил смену руководства Государственной таможенной службы: вместо уволенного от исполнения обязанностей главы ГТС Андрея Павловского правительство назначило в. и. о. Евгения Ентиса. Ранее он руководил ИТ-отделом проекта государственных закупок ProZorro и стал заместителем руководителя Гостаможслужбы еще под председательством Максима Нефедова", - сказано в сообщении.

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Саакашвили отметил, что налаживать прозрачную работу таможни является одним из самых сложных задач, поэтому ответ на коррупцию на таможне не может сводиться только к противостоянию контрабанде и взяткам. По его убеждению, здесь нужен системный подход, в частности, упрощение, повышение прозрачности и цифровизация всех процессов на таможне, а также замена тех людей, которые не хотят работать честно.

По его словам, в экспериментальном режиме уже запускается тестирование таможенников, чтобы оценить их профессиональные и общие знания.

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Топ комментарии

  • Привет
    Потому что тогда он лишится хлебного места...и мягкого кресла.... Саакашвили поддержал назначение Ентиса главой Гостаможслужбы - Цензор.НЕТ 2553
  • Александр Лихошва
    Худ, отлично, я думал он не поддержит ....
    Такое событие блин .....
    Кто оно такое, пусть едет Грузию развивает если не посадят
  • Привет
    Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили одобрил временно назначенного правительством начальника Государственной таможенной службы Евгения Ентиса вместо уволенного Андрея Павловского.Источник: https://censor.net/ru/n3226799

    Это все чем должен заниматься типа глава нацсовета реформ...?? Судя по тому что реформ ни каких нет наверное таки да...
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