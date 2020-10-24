Новости

Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену

12 25026
Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену
Столичные следователи сообщили о подозрении одному из участников конфликта, в результате которого пострадал участник АТО Иван Деев и его супруга.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Мы установили, что мужчины начали выяснять отношения по поводу возможного нарушения правил дорожного движения. В результате один из водителей с кулаками набросился на оппонента. Впоследствии в драку между мужчинами вмешался еще пассажир БМВ и начал бить не только водителя "Ауди", но и его жену. Очевидцы инцидента вызвали полицию, однако, когда правоохранители прибыли на вызов, активные участники конфликта скрылись с места происшествия", - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили двух человек, причастных к правонарушению. Одному из них следователь Печерского управления полиции уже сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Смотрите также: Активисты пикетируют управление полиции Киева с требованием расследовать избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщал Цензор.НЕТ, ветеран АТО Иван Деев пострадал во время дорожного конфликта 16 октября. По словам жены Деева, двое мужчин напали на них после того, как Иван посигналил перекрывшей ему движение машине. Более детально об инциденте можно узнать из статьи главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Донецкий теневой миллионер Свиридов избил тяжело больного героя-диверсанта Ивана Деева, который чудом выжил в застенках боевиков".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 3364
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7494Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7926Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 1831Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 7269Полиция сообщила о подозрении одному из мужчин, избивших ветерана АТО Деева и его жену - Цензор.НЕТ 2573
  • Майкл Дорси
    К сожалению, мало кто в Украине осознает, какой хитрый, лживый, циничный враг УПЦ МП=РПЦ=ФСБ. Это коварный клан негодяев, свивший гнездо в самом сердце украинского православия - Киево-Печерской Лавре - не имеет ничего общего с верой. Это бизнес-проект ФСБ РФ для масштабного влияния на граждан Украины, манипуляторы, собравшие вокруг себя негодяев и подонков типа Новинского, Добкина, Вилкула и проч. нечисти. Не думайте, что покровительство УПЦ МП донецких рыгов было случайным, их объединяла ненависть ко всему украинскому и любовь к "русскому миру". Да и цели у них одни: деньги и власть.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости