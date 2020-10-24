Президент Польши Дуда заболел COVID-19

У президента Польши Анджея Дуды выявили коронавирус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский в Twitter.

По его словам, Дуда сдал тест накануне, результат оказался положительным.

"Президент в порядке. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", - отметил пресс-секретарь.

Спихальский также сообщил о намерениях уйти на самоизоляцию.

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Как сообщалось, 12-13 октября президент Польши посетил Украину с официальным визитом.