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Президент Польши Дуда заболел COVID-19

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Президент Польши Дуда заболел COVID-19
У президента Польши Анджея Дуды выявили коронавирус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский в Twitter.

По его словам, Дуда сдал тест накануне, результат оказался положительным.

"Президент в порядке. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", - отметил пресс-секретарь.

Спихальский также сообщил о намерениях уйти на самоизоляцию.

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Как сообщалось, 12-13 октября президент Польши посетил Украину с официальным визитом.

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Топ комментарии

  • Анатолий Панасюк
    І треба ж було приїзжати на зустріч з бідоносцем.
  • Наталья Киенко
    А Дуда, мабуть, зовсім не хотів підхопити цю заразу, як наш , найвеличніший! Одужуйте, пане Президент! Ви гарна людина і чудовий керівник, ви потрібні Польщі!
  • Nikolai Chizhevsky
    до чего Зебил не дотронется везде либо горе наводнение землятресение пожары болезни вот и встреитлся с Дудой наш дуракПрезидент Польщі Дуда захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5511
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