Президент Польши Дуда заболел COVID-19
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У президента Польши Анджея Дуды выявили коронавирус.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский в Twitter.
По его словам, Дуда сдал тест накануне, результат оказался положительным.
"Президент в порядке. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", - отметил пресс-секретарь.
Спихальский также сообщил о намерениях уйти на самоизоляцию.
Как сообщалось, 12-13 октября президент Польши посетил Украину с официальным визитом.