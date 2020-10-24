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Решение НКРЭКУ о взыскании тарифа на передачу электроэнергии при экспорте противоречит всем требованиям ЕС, - ДТЭК

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Решение НКРЭКУ о взыскании тарифа на передачу электроэнергии при экспорте противоречит всем требованиям ЕС, - ДТЭК
Взыскание тарифа на передачу электроэнергии при экспорте противоречит обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Об этом написал гендиректор компании "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко в колонке для "Экономической правды", передает Цензор.НЕТ.

"Взимание платы за передачу электроэнергии при экспорте противоречит взятым Украиной обязательствам по Соглашению об ассоциации с ЕС, Договору об учреждении Энергетического Сообщества, позиции Секретариата Энергетического Сообщества, директивам ЕС и позиции Европейского суда справедливости", - написал Бутенко.

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Он отметил, что компаниями группы ДТЭК уплачено 9 млрд грн за пользование электрической сетью в период с 1 июля 2019 года.

Кроме того, по его словам, установление тарифа на передачу тока при экспорте является прямым методом препятствия экспорту электроэнергии, поскольку создает дополнительное финансовое бремя для экспортеров. И подчеркнул: ни одна из стран не вводит такой платы, поскольку это приведет к двойной оплате тарифа - в стране экспорта и в стране потребления электроэнергии.

"Это является нарушением национального и международного законодательства, существенно снижает конкурентоспособность украинской электроэнергии в Европе. В Украине профицит электроэнергии. Отечественная генерация и ГарПок захлебываются в долгах. Экспорт электроэнергии является одним из рычагов, может помочь отрасли выйти из кризиса", - подчеркнул Бутенко.

По его мнению, решение НКРЭКУ по взысканию тарифа на передачу электроэнергии при экспорте является губительным не только для энергетической отрасли, но и для экономики Украины в целом и ее имиджа на международном уровне.

Напоминаем, что ранее Секретариат Европейского Энергетического Сообщества обнародовал свою позицию относительно взимания тарифа на передачу электроэнергии при экспорте. В частности, в заключении Секретариата ЕЭС отмечается, что взимание тарифа на передачу при экспорте противоречит статье 41 Договора об Энергетическом Сообществе и Соглашении об ассоциации с ЕС.

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Пора уже ету рыжую Падлу вздернуть на столбе. Сколько еще Гудок будет издеваться над 40-ка миллионами украинцев? мало того что он нам впаривает свою ненужную електроенергию в 10 раз дороже рыночной цены так он еще ворует у нас нашу дешовую атомную и толкает за бугор, при етом не хочет платить за использование наших ЛЕП, которые обслуживаем опять же мы за свои деньги.
  • ALEX SUROVV
    В Украине профицит электроэнергии. Отечественная генерация и ГарПок захлебываются в дол

    Падло Ахметовское, почему тогда в твоем Киевобленерго мне и многим другим моим клиентам отказываются подключить мощность более 3-5кВт, рассказывая что НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТЕЙ? Когда же тебя взорвут мразину сепарскую.
  • ALEX SUROVV
    ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ АТОМНАЯ ДЕШОВАЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ИДЕТ НА ЕКСПОРТ, КОГДА У НАС ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ НЕ ОБЕСПЕЧЕНА ДОСТАТОЧНЫМ ОБРАЗОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕЙ?
    ПОЧЕМУ АХМЕТОВСКИЕ ПРИХВАТИЗИРОВАННЫЕ ОБЛЕНЕРГО НЕ ДАЮТ НАСЕЛЕНИЮ БОЛЬШЕ 3-5кВт НА ОДИН ЧАСТНЫЙ ДОМ? Ето просто насмешка, государства над людьми, когда людям дают подключить (притом за бешенные деньги) всего 3кВт которых хватает только чтобы чайник закипятить. И ето бл**** в 21 веке.
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