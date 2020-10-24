СБУ накрыла крупную межрегиональную ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил Офис генпрокурора в субботу, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, бывшие бойцы добровольческих батальонов, представители криминальной среды и работники охранных компаний, которые входили в состав группировки, занимались незаконной детективной деятельностью. Действующие правоохранители получали санкции на прослушивание, а их сообщники сбывали полученную информацию. Кроме этого, члены группировки занимались продажей специальных технических средств для негласного получения информации и трафика соединений абонентов мобильной связи", - отмечается в сообщении.
Также члены ОПГ, в которой были четко распределены роли, сбывали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества из зоны ООС, принимали участие в рейдерских захватах, изготавливали и сбывали наркотические вещества, занимались вымогательством средств у предпринимателей и незаконным завладением имуществом.
Правоохранители провели 45 одновременных обысков в Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком: по местам функционирования так называемых охранно-детективных компаний, месту жительства организаторов и членов группировки и местам дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов. "Изъяты специальные технические средства, в том числе средства анонимной связи, компьютерная техника и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации и ведения незаконной оперативно-розыскной деятельности, а также боеприпасы и наркотические вещества", - отмечено в сообщении.
В настоящее время двум организаторам сообщено о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконного приобретения, сбыта или использование специальных технических средств получения информации и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей (ст. 263, ст. 359 и 361 УК Украины), а двум активным участникам - по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются.
В свою очередь пресс-центр СБУ сообщил, что в бандформирование входили бывшие и действующие правоохранители.
"Сотрудники СБУ разоблачили почти 100 участников преступной группировки. Кроме правоохранителей в него входили представители криминальной среды и охранных фирм", - информирует пресс-центр.
По их данным, участники ОПГ готовили провокации накануне проведения местных выборов в Донецкой области.
"Злоумышленники действовали под прикрытием так называемой "охранно-детективной компании", - отметили в СБУ.