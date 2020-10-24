Предстоятель Церкви Кипра упомянул Епифания на литургии. Это означает признание ПЦУ, - Порошенко

Церковь Кипра признает автокефалию Украинской православной церкви.

Об этом сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Предстоятель одной из древнейших и авторитетных церквей, автокефалия которой была признана III Вселенским собором, упомянул имя Митрополита Епифания в Диптихе во время совместной с членами Синода Кипрской Церкви литургии. Это, как известно, является актом признания автокефалии ПЦУ и знаком установления полного евхаристического общения", - написал он.

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