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Предстоятель Церкви Кипра упомянул Епифания на литургии. Это означает признание ПЦУ, - Порошенко

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Предстоятель Церкви Кипра упомянул Епифания на литургии. Это означает признание ПЦУ, - Порошенко
Церковь Кипра признает автокефалию Украинской православной церкви.

Об этом сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Предстоятель одной из древнейших и авторитетных церквей, автокефалия которой была признана III Вселенским собором, упомянул имя Митрополита Епифания в Диптихе во время совместной с членами Синода Кипрской Церкви литургии. Это, как известно, является актом признания автокефалии ПЦУ и знаком установления полного евхаристического общения", - написал он.

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Предстоятель Церкви Кипра упомянул Епифания на литургии. Это означает признание ПЦУ, - Порошенко 01

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Зелі до того діла немає.
    Армія не його. Мова не його. Церква не його.
  • 18c49ed2
    Предстоятель Церкви Кіпру згадав Епіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2917
  • Шрек Баблокат
    Это прекрасное и важное для Украины и для Автокефальной Православной Церкви Украины событие..
    но еще я хочу напомнить, что у РПЦ нет Томоса на Патриаршество(вообще нет, не получали), а Томос на автокефалию содержит около 70 поддельных подписей, т.е. это липовый сфальсифицированный документ..
    таким образом, РПЦ это секта, а прихожане РПЦ и УПЦ МП это сектанты..
    Правда на стороне Украины!!!
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