Местные выборы-2020: с начала кампании открыто более 600 уголовных производств, составлено 1676 админпротоколов. ИНФОГРАФИКА

С начала избирательной кампании (с 5 сентября по 24 октября) в органы Национальной полиции Украины поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. В целом начато 622 уголовных производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 622 уголовных производствах: 310 - открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 - связаны с избирательным процессом.

Всего органы полиции составили 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

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Местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября.

В субботу, 24 октября, - "день тишины".