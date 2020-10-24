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Зеленский пожелал Дуде скорейшего выздоровления от коронавируса

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Зеленский пожелал Дуде скорейшего выздоровления от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал заболевшему COVID-19 президенту Польши Анджею Дуде скорейшего выздоровления.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"Мне очень жаль, что COVID-19 коснулся лично Анджея Дуды. Я желаю Вам скорейшего выздоровления!" - говорится в посте.

Ранее пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский в Twitter сообщил, что Дуда сдал тест на COVID-19, результат оказался положительным.

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Как сообщалось, 12-13 октября президент Польши посетил Украину с официальным визитом.

Зеленский пожелал Дуде скорейшего выздоровления от коронавируса 01

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Сам його заразив, та ще і тролить.
  • maravillo
    Під контроль хоч не взяв?
  • Прощай немытая раССея


    Йозеф Кнехт



    Порошенко витратив 100 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом,а зеленський витратив ті ж 100 млн. на 5 дибільних питань. Хто знає, як ще зеленський міг би допомогти українцям подолати коронавірус?

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