В ВСУ за сутки 131 новый случай COVID-19, всего болеет 1 317 человек
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За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 131 новый случай заболевания COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Из них в учреждениях здравоохранения находится 19 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 94 человека
Всего по состоянию на 10:00 24 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 317 человек.
За время пандемии уже выздоровели - 3 608 человек, летальных случаев - 14. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 357 человек.