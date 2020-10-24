В ВСУ за сутки 131 новый случай COVID-19, всего болеет 1 317 человек

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 131 новый случай заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 19 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 94 человека

Всего по состоянию на 10:00 24 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 317 человек.

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За время пандемии уже выздоровели - 3 608 человек, летальных случаев - 14. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 357 человек.