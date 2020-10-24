Даже при Януковиче строительная сфера не была настолько заблокирована, имеем масштабную коррупцию и имитацию реформы, - нардеп "Батькивщины" Пузийчук. ВИДЕО

Народный депутат "Батькивщины", глава Временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Андрей Пузийчук заявляет о беспрецедентной коррупции в сфере. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения и жалобы, поступающие в адрес ВСК.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда в стране не была настолько заблокирована строительная отрасль. В государстве происходит имитация реформы, зато созданы тепличные условия для коррупционеров, для их окружения, для бэк-офисов, которые администрируют ДАБИ", - отмечает Пузийчук.

По его словам, чиновники ДАБИ блокируют работу государственных и коммунальных предприятий: "Не выдают разрешение на реконструкцию газотранспортной системы страны, которая является стратегической собственностью государства. Другой пример - коммунальное предприятие "Ковельводоконал" не может выполнить реконструкцию сетей и сорокатысячный город на грани того, чтобы остаться без воды. Коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ" в Киеве получило три отказа на строительство жилья для атошников, для воинов, которые защищают наше государство".

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"Президент Зеленский должен сделать выводы, возможно, не лучшие выводы для тех лиц, которые ему предложили такую ​​псевдореформу. Ведь именно этой так называемой реформой создано благоприятное поле для незаконных застроек, для нарушения норм, для процветания коррупции. Зато добропорядочные застройщики не могут получить разрешения, ввести объекты в эксплуатацию", - подытожил Пузийчук.

Он также озвучил первоочередные шаги, которые необходимо сделать, чтобы разблокировать работу в строительной отрасли.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.



