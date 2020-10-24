Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в день тишины, - Нацполиция

Правоохранители зафиксировали 275 сообщений о нарушениях в "день тишины", большинство из них - это незаконная агитация. Полицейскими составлено уже 54 протокола о совершении административных правонарушений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По состоянию на 12:00 выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией. Среди основных видов незаконной агитации всего зафиксировано случаев агитации на билбордах - 96, 44 - раздача агитационной продукции, 16 - агитация в зданиях, 12 - призывы голосовать за партию или кандидата, 5 - агитация в СМИ, 5 - агитация на автомобилях, 2 - агитация без признаков принадлежности к политической силе, 1 - агитация в общественном транспорте.

"Полицейские сообщили в органы местного самоуправления о выявленных нарушениях, поэтому на места выезжали коммунальные службы, сейчас агитационные материалы демонтируют", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 12.00 полицейские составили 54 протокола о совершении административных правонарушений. Из них 42 протокола - по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.

8 протоколов было составлено по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации), 3 - по ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов), один протокол - по ст. 212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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