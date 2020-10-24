Турчинов: Советую не только игнорировать "опрос от Зеленского", но и документировать это преступление и вызывать правоохранителей

"Опрос от Зеленского" – это попытка в день голосования нагло агитировать за провластную партию, злоупотребление властью и грубое нарушение Конституции и законодательства Украины.

Об этом сказал Александр Турчинов в своем комментарии.

По его словам, грязные технологии, применяемые Зе-командой, предполагают непосредственное влияние на избирателей в день голосования.

"Они будут пытаться пропускать людей через палатки для опроса еще до того, как те проголосуют, чтобы создать у граждан впечатление, что Зе-слуги переживают об их будущем и в ближайшее время будут реализовывать популистский бред, использованный в вопросах", - сказал Турчинов, подчеркнув, что так называемых волонтеров "Слуги народа" нанимают за неучтенную наличку (черный нал).

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Политик подчеркнул, что цинизм этого фарса состоит еще в том, что "у Зеленского были все механизмы для реализации всех его "хотелок" и обещаний во время пребывания на посту (монобольшинство, правительство, местные администрации)".

"Он мог все это сделать, как сделал, в частности, с легализацией азартных игр, о чем никто ни у кого не спрашивал", - пояснил Турчинов.

"Советую всем не принимать участия в этом преступном фарсе, не становиться его соучастниками, демонстративно игнорируя эту провокацию. В случае навязчивого приставания к вам представителей "Слуг народа" на избирательных участках, - фиксировать эти нарушения, составлять акты и заявления о совершении преступления и вызывать правоохранителей", - сказал он, резюмировав, что никто не имеет права агитировать в день голосования, мешая волеизъявлению наших граждан.