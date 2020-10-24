Новости • Силовики, Местные выборы-2020

Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция. ФОТО

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Полиция установила злоумышленника, который в городе Борисполь (Киевская область) организовал сеть подкупа избирателей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция 01

27-летний молодой человек привлек к своей преступной деятельности других лиц, которые помогали в получении личных данных местных жителей, которые за денежное вознаграждение в день выборов пообещали проголосовать за определенного кандидата. Один голос "стоил" 500 грн.

По месту жительства злоумышленника и в автомобиле, которым он пользуется, работники Бориспольского отдела полиции при проведении обыска обнаружили и изъяли деньги, заметки, блокноты с фамилиями лиц, которые должны были проголосовать в пользу одного из кандидатов, листовки политической партии, инструкции для голосования и другие вещественные доказательства.

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Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция 02

По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

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Топ комментарии

  • Александр Лихошва
    Стадо продажное ....
    Рабство на столько в крови, что они срать хотели даже на своих детей
  • Куприк
    Не пойду на выборы , принципильно . Из всех кандидатов нема ни одного , кому я готов дать легитимность своим голосом . Ну и канешно Зиленскай со своим опросом , который непонятно хто финансирует . Голосуйте без меня в этот раз , бо нема желания принимать участие в этом балагане Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7334
  • stonegod
    Голосовать не за кого.. Кто не приходит одно разочарование.. Выбирать не кого -
    Партия клоуна,
    партия барыги
    партия кума *****
    тетя юля...
    одно гавно.
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