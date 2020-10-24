Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
27-летний молодой человек привлек к своей преступной деятельности других лиц, которые помогали в получении личных данных местных жителей, которые за денежное вознаграждение в день выборов пообещали проголосовать за определенного кандидата. Один голос "стоил" 500 грн.
По месту жительства злоумышленника и в автомобиле, которым он пользуется, работники Бориспольского отдела полиции при проведении обыска обнаружили и изъяли деньги, заметки, блокноты с фамилиями лиц, которые должны были проголосовать в пользу одного из кандидатов, листовки политической партии, инструкции для голосования и другие вещественные доказательства.
По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.