Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне карантина, - Минкульт

Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила условия для работы кинотеатров в "красной" зоне карантина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Как и во многих странах Европы - теперь и в Украине кинотеатрам разрешено работать в "красной" зоне карантина. Посетители здесь могут чувствовать себя безопасно - маски, кондиционирование, рассадка через кресло -50% зала", - говорится в сообщени.

Также ведомство изучает и ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в "красных" зонах - в первую очередь театров и музеев.

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"Такое решение не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина", - отмечают в МКИП.