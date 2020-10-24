Мэр Киева Кличко заболел COVID-19
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Мэр Киева Виталий Кличко заболел COVID-19.
Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста", - написал Кличко
Он отметил, что работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, в том числе общение с людьми и проверку больниц
"Регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать из дома", - добавил Кличко.