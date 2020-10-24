Наемники РФ дважды открывали провокационный огонь из стрелкового оружия возле Шумов, - пресс-центр ОС
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Недалеко от населенного пункта Шумы враг дважды провоцировал наших воинов неприцельными выстрелами из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Ответный огонь украинские защитники не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.
Также, военнослужащие Вооруженных Сил вместе с пожарными ГСЧС ликвидировали очаги пожаров близ населенного пункта Лопаскино.
ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ
За прошедшие сутки, 23 октября, российско-оккупационные войска дважды нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы. Враг открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. А в районе Катериновки противник задействовал подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений среди наших защитников не было.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 47 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 811 транспортных средств и 4 204 человека. Были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.