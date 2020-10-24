На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В столице Беларуси, как и каждую субботу, 24 октября прошел женский марш. По данным некоторых местных изданий, на улицы могли выйти до пяти тысяч человек.
Путь участниц марша проходил через проспект Независимости и площадь Победы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время. Женщины скандировали "Пошел вон, ты и твой ОМОН" и "Забастовка".
Сообщается о задержании двух участниц мероприятия.
Также на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку действующей власти. На него собралось не более 20 человек, сообщает "Наша Ніва".
Акции прошли в в других городах. Например, в Гродно.