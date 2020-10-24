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На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В столице Беларуси, как и каждую субботу, 24 октября прошел женский марш. По данным некоторых местных изданий, на улицы могли выйти до пяти тысяч человек.

Путь участниц марша проходил через проспект Независимости и площадь Победы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время. Женщины скандировали "Пошел вон, ты и твой ОМОН" и "Забастовка".

Сообщается о задержании двух участниц мероприятия.

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На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 01
На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 02
На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 03
На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 04

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Также на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку действующей власти. На него собралось не более 20 человек, сообщает "Наша Ніва".

На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 05

Акции прошли в в других городах. Например, в Гродно.

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  • Gennadiy Hrenov
    20, но не тысяч На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 - Цензор.НЕТ 6766
  • Maxim Ak-Murza
    Пани Ксения, 20 штук. На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 - Цензор.НЕТ 5932
  • Maxim Ak-Murza
    ОК, голов. На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 - Цензор.НЕТ 2182
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