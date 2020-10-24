Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня в Кропивницкому правоохранителями пресечена преступная деятельность группы лиц, которые путем подкупа предлагали голосовать за одну из политических партий и отдельных кандидатов от этой партии в день проведения местных выборов 25 октября. За один голос избирателя предлагали 500 гривен.