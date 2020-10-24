Новости • Местные выборы-2020

Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция. ФОТО

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Сегодня в Кропивницкому правоохранителями пресечена преступная деятельность группы лиц, которые путем подкупа предлагали голосовать за одну из политических партий и отдельных кандидатов от этой партии в день проведения местных выборов 25 октября. За один голос избирателя предлагали 500 гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция 01

24 октября правоохранители задержали одного участника группы во время передачи избирателям неправомерной выгоды в сумме 1800 гривен как задатка накануне дня голосования. Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция 02
Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция 03

Смотрите: Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция. ФОТО

Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция 04

Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Одессе выявлена "сетка" по подкупу избирателей, изъято 45 тыс. долл., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • oleg1966
    ОПЗЖ или ЗЕбилы. К бабке не ходи
  • Прощай немытая раССея
    А так можно?... Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4444


    Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 187
  • KAISERWALD
    Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4737
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