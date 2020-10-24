Глава ОГА Кучер не исключил усиления карантина в Харькове

Карантинные ограничения в Харькове и области могут усилить в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать те меры, которые действуют сейчас.

Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы уже в "красной зоне", и если будем в ней оставаться, можем усилить карантинные мероприятия", - сообщил председатель ОГА журналистам в субботу, 24 октября.

Кучер напомнил о жестком локдауне, который был введен правительством весной, подчеркнув, что выступает против повторения такого сценария. "По сути, это полная приостановка жизнедеятельности города. Не хотелось бы к этому возвращаться", - отметил он.

По словам чиновника, харьковчане могут избежать негативного сценария. Для этого им следует ответственно относиться к актуальным карантинным мерам: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей, тщательно мыть руки и т.д.

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"Прошу всех наших жителей соблюдать карантинные меры. Сегодня это самое главное… Даже если вы "не верите" [в существование [коронавируса] просто ради помощи своим близким, как минимум наденьте маску", - обратился Кучер к харьковчанам.

В пятницу глава ОГА передал 24 аппарата искусственной вентиляции легких опорным больницам, который принимают пациентов с COVID-19.

С 19 октября Харьков и несколько районов области находятся в "красной зоне" карантина. Школьников досрочно отправили на осенние каникулы, кафе и магазины обязали закрываться до 20:00. Красная зона предусматривает, среди прочего, остановку транспорта и закрытие рынков. Председатель Харьковской ОГА Кучер убедил правительство в том, в Харькове делать это пока не нужно.

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